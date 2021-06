Tour de France : Intermarché Wanty-Gobert dévoile sa sélection avec deux Belges

Intermarché - Wanty Gobert a dévoilé sa sélection pour le prochain Tour de France qui se tiendra du 26 juin au 18 juillet. L'équipe de Jean-François Bourlart se présentera au Grand Départ de Brest avec deux Belges : Loïc Vliegen et Jan Bakelants. Le leader de la formation WorldTour belge sera le Sud-Africain Louis Meintjes, déjà auteur de deux top 10 sur la Grande Boucle par le passé.

La sélection de 8 coureurs est complétée par les Allemands Jonas Koch et Georg Zimmermann, l'Italien Lorenzo Rota et les frères néerlandais Boy et Danny Van Poppel.

"Comme chaque année, opérer la sélection pour le Tour de France constitue un exercice difficile", a expliqué Jean-François Bourlart sur le site internet de l'équipe. "Cela provoqué forcément des joies mais également des déceptions. Nous avons tenu compte de différents paramètres : parcours, objectifs et chances de résultats, état de forme des coureurs, … Nous cherchions un bon équilibre entre des profils pour la haute montagne, mais aussi pour les étapes de sprint et de transition. Je suis convaincu que nous avons composé le meilleur groupe possible. "



"Notre équipe Intermarché-Wanty-Gobert est extrêmement motivée pour ce Tour de France. Le départ se déroule dans le jardin de notre nouveau partenaire-titre, Intermarché, donc nous nous devons d’être à la hauteur. A l’image de notre Giro d’Italia bien réussi, nous voulons nous montrer à notre avantage sur un maximum d’étapes : dans les échappées, au sprint mais aussi en montagne autour de Louis Meintjes. En ce sens, notre sélection est bien balancée pour atteindre nos deux grands objectifs : remporter une étape et placer Louis aussi haut que possible au classement général final à Paris, car il ne faut pas oublier qu’il a intégré deux fois le top 8 final. "