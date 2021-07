Pour la première fois de sa carrière Hugo Houle a pris la bonne échappée dans une étape du Tour de France, destinée au sprinter. Le genre de "mission impossible" qu’il voulait vivre une fois.



Le Canadien a passé quelques kilomètres devant avec notre compatriote Tosh Van der Sande en direction de Valence. "On s’est fait mal aux jambes et on n’était qu’à deux donc il n’y avait pas beaucoup de chances. On n’est pas allé très loin. Mais on s’est amusé. C’était agréable d’être devant au Tour de France et de profiter de l’échappée. La forme est bonne. J’ai bien aimé l’expérience et j’avais un bon collègue pour passer les relais. Le prix de super combatif ? Je n’y ai pas pensé. Je vois au jour le jour. Quand ça me dit, j’y vais tout en restant concentré sur mon boulot pour l’équipe. J’avais envie d’en faire une, d’essayer. A chaque fois que je vois deux coureurs partir, je me dis ils sont fous. Mais je voulais le faire une fois. Comme ça, c’est fait dans mon livre d’expérience".



Le coureur d’Astana Premier Tech a obtenu le prix de la combativité. "Ça fait plaisir. C’est le fun qu’ASO reconnaisse les coureurs qui attaquent et qui font un effort beaucoup plus conséquent que ceux qui sont dans le peloton. C’est une belle reconnaissance et toujours un plaisir de pouvoir monter sur le prestigieux podium du Tour".