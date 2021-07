Tour de France : grosse chute dans le peloton, des coureurs dans le ravin et dans les buissons, Kluge et Yates abandonnent

Grosse chute dans le peloton, des coureurs dans le ravin et dans les buissons - Cyclisme - Tour de... Très calme jusque là, la 13e étape du Tour de France entre Nîmes et Carcassonne s'est brusquement animée à 62 kilomètres de l'arrivée suite à une grosse chute qui a scindé le peloton en deux. En descente, un coureur a dévié de sa trajectoire et basculé dans un ravin en emmenant plusieurs collègues avec lui. Au total, une bonne vingtaine de coureurs ont goûté à l'asphalte. Certains d'entre eux sont même tombés quelques mètres plus bas dans le ravin et ont peiné à s'extraire des buissons environnants. Parmi les hommes impliqués dans cette chute, on retrouve notamment Roger Kluge, Tim Declercq, Soren Kragh Andersen, Dylan Teuns et Simon Yates.