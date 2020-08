Tour de France: Greg Van Avermaet seul Belge au départ chez CCC

Greg Van Avermaet sera le seul Belge de l'équipe CCC à prendre le départ du Tour de France le 29 août. L'équipe WorldTour polonaise a décidé de ne pas reprendre l'expérimenté Serge Pauwels.

"Je me sens bien et j'ai hâte d'être présent au départ de Nice", a déclaré Van Avermaet sur le site de l'équipe CCC. "Nous savons tous que ce sera une édition différente des autres. Les coureurs n'ont pas autant de courses dans les jambes que d'habitude donc c'est difficile de savoir à quoi s'attendre. Je suis en tout cas satisfait de ma forme actuelle. Je pense qu'on va avoir de la bagarre tous les jours, aussi bien pour les étapes que pour le général. On est prêt à affronter une course difficile. Cela me convient et je pense qu'il y a quelques étapes qui me conviennent. Notre équipe est forte et expérimentée. Ce sera mon dernier Tour pour cette équipe, ce sera donc spécial. Cela me donne une motivation extra pour obtenir de bons résultats."

Van Avermaet sera accompagné des Italiens Matteo Trentin et Alessandro De Marchi, le Tchèque Jan Hirt, les Allemands Simon Geschke et Jonas Koch, le Russe Ilnur Zakarin et le Suisse Michael Schär. Le champion olympique tentera d'aller chercher des victoires d'étape avec Matteo Trentin. Ilnur Zakarain, de son côté, aura un coup à jouer pour le classement général.

"Greg van Avermaet et Matteo Trentin ont déjà gagné plusieurs étapes sur le Tour et ont prouvé leur capacité à gagner lors de ces rendez-vous de haut niveau. Ils seront nos deux leaders", a déclaré le directeur sportif Steve Bauer qui pense à Ilnur Zakarin pour les victoires d'étape plutôt que pour le classement général.

Souffrant d'une infection virale le mois dernier, Serge Pauwels ne fait pas partie de la sélection tout comme Nathan Van Hooydonck, Gijs Van Hoecke et Guillaume Van Keirsbulck.

Sélection CCC:

Greg Van Avermaet (BEL), Matteo Trentin (Ita), Alessandro De Marchi (Ita), Jan Hirt (Tch), Simon Geschke (All), Jonas Koch (All), Ilnur Zakarin (Rus), Michael Schär (Sui)