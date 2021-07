Tour de France : Greg Van Avermaet déçu mais tourné vers Tokyo, "Sur le plan personnel, je m'attendais à mieux, mais je dois rapidement tourner le bouton"

Auteur d'un Tour de France discret, Greg Van Avermaet est déjà tourné vers les Jeux Olympiques de Tokyo où il tentera de défendre son titre olympique. "Je dois rapidement tourner le bouton", a réagi le coureur d'AG2R Citroën après le chrono samedi.

Avec aucune place dans le top 10 depuis le départ de Brest le 26 juin, Van Avermaet tire un bilan plutôt négatif de son Tour de France. "C'est le plus mauvais tour de ma carrière", a précisé 'GVA'. "Cela ne s'est pas amélioré avec le temps. Le seul point positif, c'est la victoire et la belle prestation de Ben O'Connor. Sur le plan personnel, je m'attendais à mieux, mais je dois rapidement tourner le bouton. D'abord les Jeux puis un repos avant l'automne."

Après l'arrivée à Paris dimanche, Van Avermaet prendra directement la direction de Tokyo. "J'ai hâte d'être aux Jeux", a ajouté le champion olympique en titre. "C'est spécial de revenir en tant que tenant du titre. Je suis aussi heureux de pouvoir y participer et de défendre mon pays. Sur le papier, nous avons une équipe solide. Nous avons deux leaders qui vont bien. De plus, nous avons l'avantage qu'ils ont deux préparations différentes derrière eux."

La course en ligne à Tokyo est prévue le samedi 24 juillet, soit six jours après la fin du Tour de France. "Si Wout se sent moins bien à cause du déplacement et du jetlag, nous avons quand même un leader qui est déjà habitué aux conditions (Remco Evenepoel est déjà à Tokyo, ndlr.). D'autres pays n'ont pas cette chance avec des leaders qui viennent directement du Tour. Ceux qui ont quitté le Tour plus tôt auront un avantage."

Après les JO, le Waeslandien prendra un peu de repos avant de se tourner vers les courses automnales. "Je veux bien courir durant l'automne et j'espère retrouver de bonnes sensations notamment avec les Mondiaux et Paris-Roubaix."