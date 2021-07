Tour de France : face aux suspicions, Pogacar rappelle ses "nombreux contrôles" antidopage

L'attaque époustouflante de Pogacar dans le Col de Romme (vidéo) - Cyclisme - Tour de France -... Regard déterminé, cadence infernal, développement monstrueux. Tadej Pogacar nous a pondu un nouveau numéro exceptionnel samedi lors de la 8e étape du Tour de France entre Oyonnax et Le Grand Bornand. Déjà passé à l'attaque dans la plaine à 100km de l'arrivée, le Slovène a dégoûté la concurrence dans le Col de Romme avec une offensive impossible à contrer à 30 km de l'arrivée. Auteur d'une première accélération, le vainqueur sortant de la Grande Boucle a fait sauter les Alaphilippe, Gaudu, Kelderman, Vingegaard, Lutsenko, Mas et Uran qui résistaient encore dans le mince groupe de tête. Richard Carapaz a quant à lui serré les dents et gardé les roues du maillot blanc pendant quelques centaines de mètres... avant de hisser le drapeau blanc, impuissant face au phénomène slovène.