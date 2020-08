Tour de France: exclusion prononcée si deux cas de Covid dans l'équipe, encadrement inclus

L'exclusion d'une équipe du Tour de France sera prononcée si deux de ses membres, encadrement inclus, sont positifs au Covid-19, a annoncé samedi à l'AFP le directeur du Tour Christian Prudhomme.

L'Union cycliste internationale (UCI) avait proposé vendredi qu'une telle exclusion n'intervienne que si deux des huits coureurs étaient positifs. "On en reste à deux cas sur 30 personnes d'une même équipe sur une période de sept jours", a déclaré Christian Prudhomme, ajoutant que la décision "avait été prise par la cellule interministérielle de crise".



Deux cas "non négatifs" ont été détectés cette semaine au sein de l'équipe Lotto Soudal qui a renvoyé chez eux deux mécaniciens et deux soigneurs jeudi soir. La formation belge de Philippe Gilbert n'a pas été exclue du Tour.



Les compteurs ont été remis à zéro ce samedi, jour du Grand départ, la formation belge pourra donc prendre le départ.