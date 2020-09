Tour de France : Emmenée par la tornade Pogacar, la jeunesse prend le pouvoir

Pogacar, la razzia d’un surdoué Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) est un phénomène de précocité. Le gamin de Komenda a pris l’habitude de griller les étapes et de tout renverser sur son passage. En deux saisons, "Pogi" a raflé 17 victoires professionnelles. Il ne gagne pas seulement beaucoup, il sait choisir les scènes pour se mettre en valeur.



Sur la Vuelta 2019, son premier grand tour, il claque quatre étapes et monte sur le podium. Douze mois, plus tard c’est le Tour qu’il met à genoux. Après deux étapes remportées sous le regard bienveillant de Roglic, Pogacar n’a pas fait de sentiment au moment d’écraser le chrono des Belles-Filles et de briser le rêve de son aîné tout en réalisant le sien.



Porté par sa fougue, Tadej aime attaquer. Il ne doute jamais. Relégué à près minute du maillot jaune avant un chrono qui ne lui était a priori pas favorable, il a toujours cru en ses chances. Il l’a affirmé haut et fort. Mieux même, il a assumé sur la route. Là où Roglic s’est liquéfié sous la pression, Pogacar s’est senti pousser des ailes et a sorti la performance de sa vie. La marque des grands.



Son festival l’a propulsé vers une razzia quasi inédite : maillot jaune, maillot blanc et maillot à pois.

Wout Van Aert, l’épatant couteau suisse Au départ de Nice, il était pointé comme la plus grande chance de victoire belge sur ce Tour. Malgré son costume d’équipier-modèle, Wout Van Aert (Jumbo-Visma) a trouvé le moyen de croquer deux étapes à Privas et à Lavaur. Il a aussi pu jouer sa carte sur le chrono vosgien avec une belle quatrième place à la clé.



Le vainqueur des Strade et de Sanremo a brillé là où on l’attendait. Mais c’est en montagne qu’il a été absolument épatant. En tête, mains sur le cintre, le multiple champion du monde de cyclocross a appuyé fort sur les pédales et a fait exploser le peloton des favoris vers Orcières-Merlette ou dans le Grand Colombier.



WVA est dans la forme de sa vie et fera partie des grands favoris pour les deux titres mondiaux qui seront décernés cette semaine à Imola.



Greg Van Avermaet (CCC) a beaucoup tenté, jusque sur les Champs, mais il n’a pas pu conclure. Toujours aussi régulier, Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) a signé 5 Top 10. Comme sur le Dauphiné, Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) a éprouvé des difficultés à prendre le bon coup. Un peu dépité, il a opté pour l’humour et a mis ses jambes en vente sur les réseaux sociaux.

Hirschi, du tempérament et du talent Marc Hirschi (Sunweb) est certainement l’une des révélations de ce Tour de France. Champion du monde U23 à Innsbruck, le Suisse a été l’un des grands animateurs de la course. Infatigable attaquant, il a logiquement été désigné "Super Combatif".



Le coureur d’Ittigen a de la suite dans les idées et n’est pas du genre renoncer. Il a loupé le jaune de justesse le deuxième jour à Nice, avant de se faire reprendre après un raid de 90 kilomètres. Pas abattu, il est reparti au combat et a été récompensé de ses efforts à Sarran. Hirschi est aussi le symbole de cette équipe Sunweb offensive qui a aussi vu Soren Kragh Andersen gagner à deux reprises (Lyon et Champagnole).



Ces jeunes ont du culot et un franc-parler, à l’image de Nans Peters. Le jour où il a gagné, le Français n’était pas le plus fort. Mais il a cerné la faiblesse de Zakarin en descente.



On n’oubliera pas, Daniel Martinez (EF Education First), Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) et Miguel Angel Lopez (Astana) qui ont tous débloqué leur compteur sur le Tour de France.

Bennett détrône l’ogre vert Sagan Petit séisme au Royaume des sprinters, Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) n’a pas ramené le maillot vers à Paris. Cela ne lui était jamais arrivé de rallier les Champs Elysées avec les couleurs de son équipe sur le dos. C’est Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step), son ancien équipier, qui a détrôné l’ogre vert. Plus véloce que le Slovaque, l’Irlandais a gagné deux fois et a accumulé beaucoup de points dans les sprints intermédiaires. Sagan moins fringant que ces dernières années n’a pas réussi à faire la différence dans les étapes de transition.



Caleb Ewan (Lotto-Soudal) a confirmé sa valeur. Après ces trois succès de 2019, l’Australien a ajouté deux bouquets à sa collection.