Tour de France : Edward Theuns déçu après sa septième place : "Une occasion manquée"

Malgré sa présence jeudi dans l'échappée matinale de la douzième étape du Tour de France, Edward Theuns (Trek-Segafredo) n'a pas pu faire mieux qu'une septième place. "Je savais que ça serait tactiquement difficile avec un groupe de tête aussi relevé" a-t-il déclaré à l'arrivée à Nîmes.

"On était avec pas mal de rouleurs de contre-la-montre et d'hommes rapides", a expliqué le Gantois. "Évidemment Niels Politt (Bora-Hangsrohe), Stefan Küng (Groupama-FDJ) et Stefan Bisseger (EF-Education First) voulaient se débarrasser d'André Greipel (Israël Startup Nation), Luka Mezgec (Bikeexchange) et moi-même. Ils ont attaqué de loin et tout le monde s'est un petit peu regardé. On ne voulait pas non plus gaspiller trop d'énergie en se trompant d'échappée. Soudain, ils se sont retrouvés à quatre et leur avance était déjà trop grande pour la combler dans la petite montée. Julian Alaphilippe (Deceunick-Quickstep) a essayé plusieurs fois, moi aussi, mais on ne s'est pas rapproché. On a su alors que c'était perdu".

"Bien sûr la déception est toujours présente", déplore-t-il. "C'était une belle opportunité. Tu es dans un groupe de tête en tant qu'homme rapide, tu as la liberté du peloton et ensuite je ne fais rien. Dans le groupe des poursuivants, j'avais l'impression d'être l'un des meilleurs, peut-être même le plus fort. Mais je savais que ça allait être difficile sur le plan tactique. On ne peut pas jouer le tout ou rien à 40 ou 50 kilomètres de l'arrivée. Si je partais seul pour combler l'écart, je serai probablement arrivé épuisé et je n'aurai plus eu de jus. Je suis content d'avoir participé à la course, mais je suis quand même déçu du résultat. Il y a encore beaucoup d'opportunités à venir. Beaucoup de sprinteurs sont hors de la course et pas mal d'équipes ne sont plus vraiment intéressés par la victoire au sprint", a analysé le coureur trentenaire.