Dylan Teuns a terminé 10e de la 17e étape du Tour de France mercredi, considérée par beaucoup comme la plus difficile de l'édition 2021 avec une arrivée au sommet du Col du Portet.

Le Limbourgeois de la formation Bahrain-Victorious aura marqué des points pour sa formation, et s'est dit "juste content de courir un bon Tour de France" et "ne pas penser aux Jeux Olympiques" pour lesquels il n'est pas repris.

"Aujourd'hui j'ai été un bon grimpeur oui, mais pas pendant les trois semaines", a relativisé Dylan Teuns. "La journée a été bonne, je n'avais pas trop chaud, pas comme dimanche. L'avant-dernier coéquipier de Pogacar a roulé à un rythme idéal, mais le dernier a commencé à accélérer et j'ai su que c'était fini pour moi. J'ai cherché mon propre rythme, on était à mi-col. J'ai pu rouler avec mon coéquipier (le Basque Bilbao, ndlr.) et deux autres coureurs d'EF Education-Nippo. Le classement par équipes est important pour nous aussi, alors je me suis dit que je devais y aller."

Jeudi, les deux dernières montées pyrénéennes sont au programme de la 18e étape. Dylan Teuns espère avoir les mêmes jambes. "J'espère oui. Il y a plus de chances d'avoir une échappée qui va au bout. J'essaierai d'être dedans. Dixième, c'est bien, mais on espère toujours faire mieux".

Dylan Teuns dit ne pas penser du tout aux JO de Tokyo, ne figurant pas dans la sélection, ni à un repêchage de dernière minute. "Je n'y pense pas du tout. Je suis juste heureux de faire un si bon Tour de France et j'espère faire encore de belles courses. Depuis que je sais que je ne suis pas sélectionné, je n'ai plus rien entendu du sélectionneur national. C'est comme ça. C'est dommage de ne pas y être, mais je n'avais pas beaucoup de résultats à présenter au moment de la sélection."