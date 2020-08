Tour de France : Deux Belges, Alaphilippe et Bennett dans la sélection Deceuninck - Quick-Step

Les nouveaux objectifs de Julian Alaphilippe - Cyclisme - 20/01/2020 Julian Alaphilippe aimerait voir ce qu'il vaut vraiment dans une course comme le Tour des Flandres, le 5 avril, a déclaré le Français lors de la présentation de son équipe vendredi à Calpe en Espagne. "L'an dernier, j'avais disputé les Strade Bianche pour la première fois et cela m'a bien réussi. Maintenant, je veux voir aussi une fois ce que je vaux au Tour des Flandres".Malgré un Tour de France taillé à sa mesure, Julian Alaphilippe n'affirme pas faire de la Grande Boucle son objectif. "Pas cette année encore", a souligné le Français vendredi qui visera, comme l'an dernier, des victoires d'étapes. "C'était magique de pouvoir porter le maillot jaune durant deux semaines, mais vous l'avez bien vu dès la montée vers Tignes, je suis redescendu à la 5e place. Et il y encore une grosse marge entre un maillot jaune à Paris et une 5e place. Pour gagner le Tour, je devrais changer ma préparation et courir le Tour de France autrement. Pour l'heure, j'aime encore trop les autres courses." Julian Alaphilippe entamera ainsi son année fin janvier au Tour de San Juan puis disputera le Tour de Colombie dans la foulée. Pas de Strade Bianche (le 7 mars) cette fois pour l'idole des Français, ni Tirreno-Adriatico (11 au 17 mars), mais bien Paris-Nice (du 8 au 15 mars). A sa demande, il sera au départ du Tour des Flandres.