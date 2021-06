Tour de France: de Pogacar à Van Aert, les dix hommes à suivre

►►► À lire aussi : Tour de France : découvrez les 23 équipes et 184 coureurs engagés ; 21 Belges prendront le départ

En moins d'un an, sa vie et sa carrière ont changé. Tout nouveau père de famille, il porte le maillot arc-en-ciel de champion du monde qu'il est prêt à troquer pour la tenue déjà endossée en 2019 et 2020. Les deux premières étapes conviennent au puncheur de l'équipe Deceuninck, comme d'ailleurs l'ensemble du parcours.