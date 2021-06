Tour de France - Cyril Saugrain : "Je vois trois favoris pour remporter la première étape"

A l’aube de la 108e édition du Tour de France, notre consultant Cyril Saugrain préface une première étape qui s’annonce intense en Bretagne.

"On appelle cela un mal plat. On a l’impression que ce n’est pas difficile alors que ça l’est. S’il y a de la course et que ça roule vite, ce sera une course usante" affirme Cyril Saugrain.

L’ancien coureur voit trois favoris au moment d’endosser le premier maillot jaune de la Grande Boucle "Julian Alaphilippe (Quick-Step) peut, dès la première étape, trouver ce qu’il est venu chercher au Tour de France : une victoire d’étape. Wout Van Aert (Jumbo-Visma) et Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) vont aussi se battre pour obtenir cette première victoire. Le Néerlandais pourrait réussir là où son grand-père (Raymond Poulidor, ndlr) a échoué : un maillot jaune et une victoire d’étape sur sa première étape sur les routes du Tour. Il y a en tout cas de très gros favoris".

Cyril Saugrain voit une première ascension très intéressante "il y aura un beau duel. Vu la composition des équipes, je pense qu’on aura une arrivée relativement groupée parmi ces hommes forts".

Le consultant français voit Alaphilippe vêtu de jaune dans les premiers jours de course "même s’il ne gagne pas la première étape, il pourra tout de même aller chercher le maillot jaune s’il réussit une deuxième étape difficile au Mûr-de- Bretagne". Une victoire qui ferait du bien à Quick-Step "il libérerait l’équipe, qui n’a pas fait le Giro attendu. Ils vont vraiment miser sur lui pour qu’il soit en mesure de viser une victoire d’étape".