Cyril Saugrain : "Je vois Carapaz terminer deuxième à Paris" - Cyclisme - Tour de France -... La première semaine du Tour de France s’est clôturée ce dimanche à Tignes avec la victoire de l’Australien Ben O’Connor au terme d’une étape de montagne épuisante intégralement courue sous la pluie. Le coureur de l’équipe AG2R s’est replacé en deuxième position du général derrière Tadej Pogacar qui reste intouchable sur ce Tour de France et a encore grappillé des secondes sur ses autres adversaires. A l’heure où la victoire finale semble déjà acquise pour le Slovène, on se demande déjà qui va finir derrière lui. Pour Cyril Saugrain, il s’agira de Richard Carapaz. "C’était mon premier choix pour la victoire finale mais là c’est mort. Je vais le mettre deuxième", a répondu notre consultant lors de notre traditionnel débrief d’après-course qui se voulait plus global ce dimanche. Saugrain a en effet donné son 'coup de cœur' et 'son coup de gueule' au terme de cette première partie de Tour. "Mon coup de cœur, c’est l’attitude de deux coureurs qui ont dynamité ce début de Tour. Je pense notamment à l’étape de vendredi avec Mathieu van der Poel et Wout van Aert qui nous ont montré du grand vélo. Mon coup de gueule, ce sont les tensions que l’on peut toujours rencontrer en ce début de Tour. Le nombre de chutes assez impressionnant qui ont des conséquences sur des coureurs du général qu’on ne verra plus sur la suite du Tour."