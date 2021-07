Intermarché Wanty-Gobert reste discret, "c’est un Tour moins bon que celui qu’on avait... L’équipe Intermarché Wanty-Gobert peine encore à trouver sa place dans ce Tour de France 2021. Habituée des longues échappées, la formation belge s’est moins souvent montrée à l’avant par rapport aux éditions précédentes. Au niveau des places d’honneur, elle n’aura finalement récolté que 3 top 10 avec Boy et Danny Van Poppel (4 et 13e étape) et Louis Meintjes (14e étape). Le Sud-Africain, 15e du général à 29 minutes de Pogacar, compte 12 minutes de retard sur la 10e place et à 8 de la 12e. "C’est un Tour de France moins bon que celui qu’on avait espéré", reconnaît le manager d’Intermarché Wanty-Gobert Jean-François Bourlart. "On s’était quand même fixé l’objectif d’approcher du Top 10 à Paris. On est toujours dans la course puisque Louis est 15e. Il a fait de bonnes journées en montagne et je pense qu’on a des choses à faire avec lui d’ici Paris. On va bien l’encadrer ce mardi et mercredi mais après ce sont les jambes qui répondent. On aimerait bien anticiper un peu avec lui, on verra bien comment ça se présente. Et puis, on ne sait jamais dans une bonne journée sur des cols qui lui conviennent… on a encore de l’espoir." Bourlart – qui déplore la chute de 5 de ses 8 coureurs lors de la première semaine – espère se racheter après un début de Tour difficile, notamment grâce aux sprints de Danny Van Poppel. "On est une équipe offensive, on nous attend toujours à l’attaque. On s’était dit qu’on n’irait plus trop dans ces échappées qui ont peu de chance d’aller au bout. Des échappées de ce genre, il n’y en a pas eu beaucoup au final. On a eu un Tour très rapide avec un niveau très élevé dès le début. On a subi un peu les premiers jours. On avait l’objectif de faire des top 5 dans les sprints avec Danny Van Poppel. Malheureusement, il a eu une première semaine et demi difficile. On espère qu’il pourra faire quelque chose de bien sûr les Champs Elysées."