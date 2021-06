Tour de France : Cyril Saugrain impressionné par Pogacar, "mais en travaillant en équipe, on peut... Tadej Pogacar a donné un sacré coup de massue à ses adversaires pour la victoire finale dès la 5e étape ce mercredi en dominant le contre-la-montre au programme entre Changé et Laval (27 km). Une démonstration de force pour prévenir ses rivaux, déjà distancés au classement général. Capable de battre les spécialistes du chrono, le Slovène a impressionné notre consultant Cyril Saugrain. "Cette victoire toute en maîtrise laisse présager beaucoup de choses. Je ne pensais pas qu’il pouvait faire autant de différence sur un terrain aussi plat. Il a fait la différence face à des spécialistes du chrono et il met quand même assez loin ses adversaires au classement général. C’est une victoire qui montre que c’est un homme qui sait tout faire et qui peut à nouveau gagner le Tour de France", estime notre consultant.