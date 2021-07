8ème étape : Oyonnax > Le Grand-Bornand : victoire de Dylan Teuns - Tour de France 2021 -... La huitième étape de ce Tour de France 2021, la première dans les Alpes, a pris la forme d’un feu d’artifice sensationnel samedi entre Oyonnax et Le Grand Bornand. 150 km de pur plaisir pour les amateurs de cyclisme qui n’auront jamais eu le temps de souffler. Le mérite à un Tadej Pogacar exceptionnel et hors-catégorie ! Pourtant, ce n’est pas un Slovène qui a levé les bras sur la ligne d’arrivée mais bien un Belge ! Membre de l’échappée, Dyaln Teuns a héroïquement résisté au phénomène pour s’imposer en solitaire sur la ligne d’arrivée. Une deuxième victoire sur les routes du Tour de France pour le coureur de l’équipe Bahrain Victorious. Ion Izagirre et Michael Woods ont quant à eux pris la 2e et 3e place.