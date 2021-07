Le maillot jaune Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) n'a une nouvelle fois laissé que des miettes à ses adversaires ce jeudi entre Pau et Luz Ardiden. Le vainqueur du Tour 2020 a remporté sa troisième victoire d'étape (la deuxième consécutive) et s'est emparé du maillot à pois !

"C'est un coureur plus que complet, intelligent, qui court juste et qui n'hésite pas à prendre des risques, rappelle notre consultant Cyril Saugrain. Il aime la victoire, il l'a prouvé hier, et il l'a encore plus prouvé aujourd'hui, parce que rien ne l'obligeait à attaquer à plus de trois kilomètres de l'arrivée, à durcir la course, et à à nouveau prendre l'initiative à 500 mètres de la ligne. Chapeau, Monsieur Pogacar !"

"Le système d'attribution des points pour le classement du meilleur grimpeur est peut-être un peu frustrant pour les autres, parce qu'il y en a qui font la course pendant quasiment trois semaines. Wout van Aert, par exemple, aurait pu compter vingt points de plus si on avait doublé les points au sommet du Ventoux, et il aurait du coup peut-être reçu et défendu ce maillot. Cela aurait un peu rééquilibré la jauge qui était peut-être un peu trop dense sur les Pyrénées. En deux étapes, Tadej Pogacar a renversé ce classement. Même s'il est le meilleur grimpeur de ce Tour, c'est un peu frustrant pour les autres qui sont aussi de bons grimpeurs et qui se sont battus pendant trois semaines."

Wout van Aert, qui a joué avec brio son rôle de coéquipier lors des deux dernières étapes pyrénéennes, va à présent pouvoir jouer sa carte personnelle sur les trois dernières étapes de ce Tour 2021.

"Il peut gagner demain si ça arrive au sprint, il peut gagner le chrono de Saint-Emilion car il est en train de préparer les Jeux et qu'il veut briller sur cet exercice, et il peut gagner sur les Champs Elysées..."