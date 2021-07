10e étape : Albertville > Valence, victoire de Mark Cavendish - Tour de France - 06/07/2021 Mark Cavendish s’est à nouveau montré le plus véloce de la meute mardi lors de la 10e étape du Tour de France entre Albertville et Valence. Un 3e succès au sprint dans ce Tour de France pour le coureur de l’Île de Man de signe là son 33e succès sur la Grande Boucle. Il n’est donc plus qu’à une longueur du mythique record d’Eddy Merckx, vainqueur de 34 étapes au Tour de France. Parfaitement emmené par son train, le Britannique s'est imposé devant deux Belges : Wout van Aert et Jasper Philipsen. Nacer Bouhanni et Michael Matthews complètent le top 5. La journée aura été calme pour le peloton qui a parfaitement contrôlé l'échappée du jour, composée de Tosh Van der Sande et de Hugo Houle. Les deux hommes sont restés près de 150 km à l'avant avant de se faire revoir à une trentaine de kilomètres du but. Le peloton s'est alors agité face au vent. Les équipes Deceuninck-Quick Step et Bora-Hansgrohe ont fait le forcing et provoqué quelques cassures mais la situation est rapidement rentrée dans l'ordre. Malheureux ce mardi, Sonny Colbrelli a crevé au plus mauvais moment et a dû dépenser beaucoup d'énergies pour revenir dans le peloton. Eprouvé, il n'a finalement pas pu disputer un bon sprint et a perdu des points précieux dans la lutte pour le maillot vert. Mercredi, le peloton changera complètement de braquet entre Sorgues et Malaucène avec notamment une double ascension au Mont Ventoux qui nous réserve un beau spectacle.