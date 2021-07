En 2016, Chris Froome nous a offert une nouvelle image iconique du cyclisme moderne : un maillot jaune à pied dans le Ventoux, du jamais vu. Cinq ans plus tard, le leader de l’équipe Israël Start-Up Nation ne joue plus la victoire au général mais revient volontiers sur les émotions qu’il a vécu sur le Ventoux. "C’est une des ascensions mythiques et iconiques du Tour de France. On va l’escalader deux fois, c’est quelque chose de nouveau pour nous. J’ai une relation d’amour/haine avec le Ventoux. J’ai un super souvenir de l’étape de 2013 quand je me suis imposé là-haut avec le maillot jaune. C’est le jour où j’ai compris, en gagnant cette étape, qu’en évitant les chutes, c’était fait pour moi. J’avais mon premier tour en poche après cette victoire. Ce fut vraiment un jour spécial."

►►► À lire aussi : Cyclisme : les jeunes talents belges qui flambent, "on peut facilement en citer 10 qui peuvent faire une grande carrière"

Froome est ensuite revenu sur les détails de sa chute en 2016. "Trois ans plus tard, ça s’est passé totalement différemment. L’arrivée avait été déplacée plus bas à cause des rafales de vent. L’organisation n’avait pas eu le temps de mettre des barrières dans les 3 derniers kilomètres. Tout le public était redescendu. Une foule plus grande dans un si petit espace, ça ne pouvait que poser problème. La moto qui se situait juste devant nous a dû freiner brusquement parce que la foule était trop grande. On s’est écrasés sur cette moto et celle qui arrivait derrière nous a roulé et a cassé mon vélo. C’était fou. Je savais que je ne recevrais pas de vélo rapidement. Il ne restait qu’un kilomètre et je me suis dit 'bon, je ne vais pas rester ici sans rien faire, je dois avancer.' Je me suis donc mis en route à pied vers l’arrivée en espérant arriver le plus vite possible. C’était un moment de chaos absolu. J’espère qu’on ne reverra plus ce genre de scènes de sitôt."

Le reverra-t-on passer à l’action ce mercredi. Les probabilités sont plutôt basses explique le principal intéressé. "C’est une belle opportunité pour notre équipe d’aller chercher un bon résultat avec Michael Woods ou Dan Martin. De mon côté, je suis toujours en mode survie. Je panse encore mes plaies du premier jour mais j’ai hâte de revenir sur le Ventoux. C’est un endroit spécial pour le Tour."