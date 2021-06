Tour de France - Christian Prudhomme : "Les chutes sont multifactorielles, l'aspect sécurité doit exister chez tout le monde"

Les chutes se sont multipliées sur le Tour de France lundi, principalement dans les 15 derniers kilomètres de cette troisième étape, qui laissera des traces, avec les chutes de Tadej Pogacar et Primoz Roglic ou l'abandon de Caleb Ewan.

L'organisation est pointée, avec le tracé du final, sinueux et sur certaines parties en descente. Le patron du Tour de France, Christian Prudhomme a tenu à se défendre ce mardi matin au micro de Jérôme Helguers. "Quand les coureurs chutent et se font mal, cela ne peut pas nous réjouir" explique Christian Prudhomme. "Dans notre équipe d'organisation, il y a 8 anciens coureurs, qui savent ce que c'est de chuter. Ils connaissent la souffrance d'une chute. Dans le choix des tracés, il y a toujours cette réflexion là."

Pour le patron du Tour, ces chutes sont le résultat de plusieurs facteurs : "Après, les chutes sont multifactorielles. Il y a la tension. Et c'est aussi à cela, hélas, qu'on voit que le Tour de France est la plus grande course du monde. Il y a aussi une réflexion à avoir sur le matériel, sur le comportement des coureurs et, parfois, sur les parcours. Mais ici, en l'occurrence, les chutes qui ont eu lieu hier n'ont jamais été dues à des aménagements routiers. Sur les 3 derniers kilomètres à Pontivy, 3 terre-pleins centraux ont été supprimés pour le Tour, des ronds-points ont été modifiés. La route parcourue par le peloton hier n'est donc pas celle utilisée par les usagers en temps normal."

"Il y a de plus en plus d'aménagements et les coureurs arrivent de plus en plus vite" ajoute Christian Prudhomme. "Les champions sont dans la performance mais l'aspect sécurité doit exister chez tout le monde. Il n'y a pas de solution magique. Je me souviens d'une étape du Tour du Qatar, avec des routes de 10m de large où le peloton allait de droite à gauche. C'était effrayant. Même sur le circuit de Spa-Francorchamps il y aurait des chutes. Je le répète, il y a plusieurs causes à ces chutes. Le parcours, le comportement des coureurs, le matériel, les oreillettes. Je comprends l'émotion légitime après les chutes."

Hier, plusieurs personnes ont adressé de coups de gueule, dont Marc Madiot, le patron de la formation Groupama-FDJ. "Moi, ce soir, je n'ai pas envie que mon gamin soit coureur cycliste professionnel. On ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est plus du vélo là. Il faut qu'on change. Si on ne le fait pas, un jour on va avoir des morts. Ce n'est pas digne de notre sport" a déclaré le Français.

"Connaissez-vous une réaction de Marc Madiot qui ne soit pas virulente?" a répondu Christian Prudhomme. "C'est un croisé du vélo. Ca ne fait plaisir à personne de voir des coureurs qui se font mal, c'est une certitude."