Mark Cavendish a décroché son troisième succès lors du Tour de France 2021, le 33e de sa carrière sur la Grande Boucle, un seul de moins que le record d'Eddy Merckx, mardi, à Valence, lors de la dixième étape. "Je n'ai pas vraiment grand-chose à faire jusqu'aux 150 derniers mètres grâce à mon équipe", a confié le Britannique de Deceuninck-Quick Step dans l'interview flash d'après course.

"C'était un bon vieux train comme on le voit dans les magazines", a souri Cavendish. "On a mis les gars à l'avant et on les a fait aller aussi vite que possible pour que personne ne puisse passer. Nous connaissions cette arrivée, nous savions que nous devions prendre ce dernier virage large pour maintenir la vitesse."

"On a une équipe pour le sprint", a poursuivi Cavendish. "Je suis humble encore une fois, j'ai le vainqueur du Tour des Flandres Kasper Asgreen, le champion du monde Julian Alaphilippe, Michael Morkov, qui va aux Jeux, et Davide Ballerini le vainqueur du Circuit Het Nieuwsblad qui se mettent à fond pour moi. Je ne peux que conclure. Je n'ai pas vraiment grand-chose à faire jusqu'au 150 derniers mètres grâce à mon équipe."

Cette victoire conforte le maillot vert de Cavendish. "Je ne vise pas le maillot vert, je vise les victoires d'étapes. Mais si je l'obtiens, c'est génial. Je comprends que Michael Matthews et Sonny Colbrelli vont pour les points lors des sprints intermédiaires, mais j'ai l'impression qu'ils brulent leurs cartouches et qu'ils n'avaient pas beaucoup d'équipiers à la fin."