Tour de France : Brent Van Moer, le combatif belge de ce Tour de France

Seulement 100 mètres séparaient Brent Van Moer de sa première victoire sur le Tour de France. Après son exploit au Critérium du Dauphiné, le jeune Belge a failli tromper tous les pronostics lors de la quatrième étape du Tour. Mark Cavendish a néanmoins détruit tous les espoirs du Beverenois en le déposant à 100 mètres de la ligne d’arrivée.

Pourtant, le jeune cycliste de 23 ans n’a pas abandonné. Depuis cette désillusion, il essaie de s’immiscer dans plusieurs échappées comme lors de la septième et de la douzième étape. "L’équipe m’a pris pour attaquer et c’est ce que j’ai fait." Le coureur de Lotto Soudal respecte pour le moment parfaitement les objectifs fixés par son équipe. Au total, le Belge a passé plus de 400 kilomètres en tête de la course. Ce qui fait de lui le Belge le plus offensif dans ce Tour.