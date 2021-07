Tour de France : Brent Van Moer : "J’ai roulé pour l’équipe"

Brent Van Moer s’est glissé dans la première échappée de la 12e étape du Tour de France et a joué le jeu de l’équipe lorsque son équipier chez Lotto Soudal Harry Sweeny, troisième de l’étape, est passé à l’attaque dans le final.

"Bien sûr, c’est une occasion manquée, mais je roule pour une équipe et j’espère qu’Harry travaillera pour moi dans le cas inverse. Il est troisième dans une étape du Tour, pour sa première participation. Nous avons roulé pour gagner, nous espérions plus, mais Politt était encore plus fort. C’est comme ça que ça se passe en course", a avancé le coureur Lotto Soudal.

La première échappée a creusé un écart de plus de dix minutes. "J’aurais aimé que cela se passe autrement. Je préfère que l’on roule fort toute la journée. C’était encore relativement calme, car nous n’avions pas le peloton sur les talons. Nous avons roulé rapidement, mais nous savions que nous resterions en tête et qu’une attaque serait déclenchée assez tôt. Harry était avec nous, j’ai ralenti, c’est comme ça que ça se passe dans une équipe. Bien sûr, j’aurais aimé être là aussi parce que je me sentais bien. Toutefois, je savais aussi que je devais partir en solo, car je n’aurais pas gagné au sprint."

"En montagne, j’ai souffert et je ne suis pas aussi frais qu’au début. Comme tout le monde me dit que c’est un Tour très difficile, c’est donc normal que les jambes soient un peu plus lourdes. Je continuerai à tenter ma chance. Cette fois, j’ai senti qu’il y avait des possibilités et j’ai roulé devant pour être bien placé dans l’échappée. Avec un peu de chance, ça a marché. Il y aura d’autres opportunités, à commencer par les étapes de vendredi et samedi", a pronostiqué Van Moer.