La septième étape du Tour de France emmènera le peloton de Millau à Lavaur (168 km) vendredi. Après l'étape de montagne de jeudi où les attaquants ont saisi leur chance, l'étape du jour devrait être réservée aux sprinteurs même si le vent pourrait jouer un rôle. Une étape à suivre en direct vidéo dès 13h15.

Jeudi, Alexey Lutsenko s'est imposé au sommet du Mont Aigoual au terme d'une échappée matinale où figurait également Greg Van Avermaet, troisième. Pour le classement général, les favoris se sont montrés discrets. "Je m'attendais un peu à un status quo", avait reconnu Tom Dumoulin après la course. "La dernière montée n'était pas trop difficile donc je pense que tout le monde s'est économisé."

La lutte pour le maillot jaune ne devrait pas non plus avoir lieu vendredi avec une étape réservée aux sprinteurs. Après deux cols de troisième catégorie et un col de quatrième catégorie dans les 97,5 premiers kilomètres, les coureurs auront encore 70 km de plat avant l'arrivée à Lavaur. "Cependant, le vent sera à surveiller à partir de Castres (125 km)", avait précisé en octobre dernier Thierry Gouvenou, qui a dessiné le parcours du Tour de France. "Nous roulons à travers des champs de tournesols avec peu de protection. S'il y a un vent de côté, cette étape peut être traître."

Selon le bulletin météo de l'organisation, un vent du sud-ouest entre 15 et 35 km/h est prévu. Un 'vent d'autan' qui pourrait offrir du spectacle et peut-être un sprint surprenant à Lavaur.