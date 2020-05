Tour de France : Bernal ne veut pas "se sacrifier", le début des problèmes de luxe pour Ineos ?

Depuis la parution du calendrier UCI, le monde du vélo se remet en route. Malgré le caractère toujours hypothétique des courses, les coureurs épinglent leurs rendez-vous et entament une préparation plus concrète pour leur(s) objectif(s). La plupart des cyclistes réagissent aux dernières nouvelles a priori positives et s’expriment un peu partout en vidéo conférence. Le dernier vainqueur du Tour de France, Egan Bernal, s’est par exemple entretenu avec Alberto Contador pour Eurosport Espagne.

Un entretien où une phrase a attiré et piqué l’attention. Au moment d’évoquer la prochaine Grande Boucle et la répartition des rôles au sein du surpuissant Team Ineos, Bernal a confié : "Si je suis à 100%, je ne me sacrifierai pas". "Et je pense que les autres ne le feront pas non plus", a ajouté le jeune coureur colombien de 23 ans.

Le Team Ineos souhaite aligner ses trois leaders sur le Tour en septembre prochain. Le vainqueur sortant Egan Bernal, le vainqueur de 2018 Geraint Thomas et le quadruple vainqueur Chris Froome (2013, 2015, 2016 et 2017). "Je comprends la tactique de l’équipe. Pour nous, ça pourrait être intéressant de gagner un 5ème Tour avec Froome, ou un deuxième avec Thomas. Ce sont deux coureurs britanniques, notre équipe est britannique, je comprends ça", explique Bernal.

Bernal, Froome et Thomas alignés une seule fois ensemble

Le trio ou trident magique d’Ineos a rarement couru les mêmes courses, ensemble. Une seule fois en fait, c’était sur le Tour 2018 remporté par Thomas. A l’époque Froome avait montré ses limites (il avait enchaîné Giro et Tour), Thomas était plus fort et s’était imposé. Bernal était lui cantonné dans un rôle de lieutenant, lieutenant de luxe on est bien d’accord. Mais depuis, il a éclos et est sorti de l’ombre.

Cette fois, au départ, ils voudront tous les trois gagner. "Je comprends la position de Geraint Thomas qui veut remporter son deuxième Tour. Celle de Froome aussi qui peut arriver à cinq victoires. Vu tout ce qui lui est arrivé, ce serait un formidable come-back. Mais moi, je suis jeune, j’ai déjà gagné aussi et je ne vais pas laisser passer l’opportunité d’en gagner un deuxième, c’est certain", déclare Egan Bernal.

Geraint Thomas le plus domestique ?

Entre Froome qui peut rejoindre Merckx, Hinault, Anquetil et Indurain, une éventuelle deuxième victoire de Thomas et Bernal qui a goûté très jeune à l’ivresse du vin jaune et peut battre des records, la concurrence est féroce. Geraint Thomas est finalement peut-être le plus domestique et celui qui pourrait plus facilement se sacrifier. Peut-être parce qu’il est plus "habitué" à être le lieutenant. Mais ce n’est que notre propre hypothèse, on imagine que lui aussi a faim de maillot jaune.

"On verra dans quelle condition nous arriverons tous les trois sur le Tour de France. On n’a pas couru, donc il y a beaucoup d’inconnues. Je crois que le parcours et les étapes vont progressivement mettre tout le monde à sa place. Une fois les premières étapes passées, on verra où Froome se trouve, où Thomas se trouve, et où je me trouve. Ça va s’éclaircir petit à petit. Aujourd’hui, même si je suis le champion sortant, je ne peux pas aller voir l’équipe en leur disant que je serai le seul leader parce que je comprends la position de l’équipe par rapport à Froome et Thomas. Pour le moment, il faut garder son sang-froid, s’entraîner et rester concentré en faisant les choses du mieux possible. Puis, sur le Tour, tout se mettra en place", précise encore le Colombien.

Et on peut faire confiance à Dave Brailsford pour accorder tous ces/ses violons. Le Manager de l’équipe d’Ineos a maintenant une certaine expérience pour gérer les problèmes de luxe.