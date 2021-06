Tour de France : AG2R Citroën aligne Greg Van Avermaet et Oliver Naesen

Les Français Dorian Godon et Nans Peters et le Suisse Michaël Schär, ont décroché les trois derniers billets dans l'équipe AG2R Citroën pour le Tour de France (26 juin au 18 juillet).

Si Peters, vainqueur d'étape l'an passé à Loudenvielle, et Schär ont déjà couru le Tour, Godon (25 ans) fera ses débuts dans la Grande Boucle.

Les six premiers noms des titulaires, parmi lesquels on retrouve les Belges Greg Van Avermaet et Oliver Naesen, avaient été annoncés avant la mi-juin. Le Luxembourgeois Bob Jungels, qui souffre de l'artère iliaque, avait ensuite déclaré forfait.

Par rapport à l'année passée, le groupe a été renouvelé en profondeur. Seuls, Cosnefroy, Peters et Naesen faisaient partie de la sélection l'été dernier.

L'équipe AG2R Citroën au Tour de France:

Benoît Cosnefroy (FRA), Dorian Godon (FRA), Oliver Naesen (BEL), Ben O'Connor (AUS), Aurélien Paret-Peintre (FRA), Nans Peters (BEL), Michaël Schär (SUI), Greg Van Avermaet (BEL)