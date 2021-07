Il reste 67 kilomètres et Wout van Aert décide de lâcher prise. Miguel Angel Lopez fera de même deux kilomètres plus loin alors que Tim Merlier doit abandonner.

Une quarantaine de coureurs se font alors la malle dans le Col des Saisies où Nairo Quintana et le maillot à pois Wout Poels finissent par s’isoler. Les 20 kilomètres qui mènent vers le pied du Col du Pré permettent de refaire l’inventaire. Ils sont désormais 6 à l’avant : Quintana, Poels, Sergio Higuita, Lucas Hamilton, Michael Woods et Ben O’Connor.

Une fois encore – comme samedi entre Oyonnax et Le Grand-Bornand – la bagarre fait rage pour prendre l’échappée. Mais cette fois-ci le maillot jaune et les hommes du classement général laissent faire.

Dans le groupe de tête, Woods, Poels et Hamilton ne peuvent pas suivre le rythme imposé par Quintana qui passe en tête du Col du Pré (Hors-catégorie) avant de franchir le Cormet de Roselend en tête.

Le Colombien a fait ce qu’il fallait pour s’assurer du maillot à pois au terme de l’étape mais peut-être a-t-il fait trop d’effort sous cette pluie battante ? C’est en tout cas ce qu’on se demande quand, au pied de l’interminable montée vers Tignes, Quintana s’écroule et laisse filer ses compagnons d’échappée.

Les espoirs colombiens reposent désormais exclusivement sur les épaules de Sergio Higuita. Des épaules trop frêles puisque le jeune coureur d’Education First qui va flancher 4 km plus loin, à 17 km de l’arrivée, face à l’accélération de Ben O’Connor, parti vers la victoire.

Alors que les deux Colombiens s’écroulent et se feront finalement revoir par le peloton, O’Connor ne fléchit pas et rêve quelques minutes de maillot jaune. L’accélération de l’équipe Ineos dans les derniers kilomètres en décidera autrement. Carapaz passe à l’attaque et fait souffrir tout le monde… sauf Pogacar qui contre et grappille encore une trentaine de secondes sur ses poursuivants. L’Equatorien est le meilleur des battus avec Vingegaard, Mas et Uran. Kelderman leur concède dix secondes tandis que Gaudu et Lutsenko lâcheront une minute sur leurs rivaux.

Au général, Pogacar compte désormais 2 : 01 sur Ben O’Connor et 5 : 18 sur Rigoberto Uran. Jonas Vingegaard (5 : 32) et Richard Carapaz (5 : 33) complètent le top 5.