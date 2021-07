Tour de France 7e étape : Revivez le direct commenté

Matej Mohoric (Bahrain Victorious) a remporté la 7e étape du Tour de France entre Vierzon et Le Creusot, longue de 249,1 km, la plus longue sur le Tour en 21 ans, vendredi. Le champion de Slovénie a devancé Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) et le Danois Magnus Cort Nielsen (EF-Nippo) sur la ligne d'arrivée.

Le début d'étape était très animé et le peloton roulait à un rythme effréné. Après de nombreuses tentatives d'échappée, un groupe de 29 coureurs se formait en tête avec la présence de deux des trois fantastiques: le maillot jaune Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) et Wout van Aert (Jumbo-Visma). Van der Poel était accompagné de son équipier Xandro Meurisse et Van Aert de Mike Teunissen.