Le Tour de France 2022, du 1er juillet au 24 juillet, dont le parcours a été dévoilé ce jeudi à Paris, présente une distance de 3.328 kilomètres.

Il comporte cinq arrivées au sommet pour les étapes en ligne : une dans les Vosges, à la super Planche des Belles Filles, deux dans les Alpes, au col du Granon et à l'Alpe d'Huez, deux dans les Pyrénées, à Peyragudes et à Hautacam.

La Grande Boucle partira de Copenhague, au Danemark, et visitera trois autres pays : la Belgique, avec Binche le 7 juillet, la Suisse et la France naturellement.

Quelques analyses sur le parcours avec Christian Prudhomme, patron de l'épreuve.

"La première semaine a été conçue pour un type de coureurs sans le moindre doute. Il y a un trio de puncheurs d'exception : Mathieu Van der Poel, Wout van Aert et Julian Alaphilippe. Dans les dix premiers jours, il y aura des montées courtes mais sèches où leur talent peut s'exprimer. Durant la cinquième étape, entre Lille Métropole et Arenberg Porte du Hainaut, il y aura onze secteurs pavés dont cinq inédits. Ils n'ont jamais été empruntés. La Trouée d'Arenberg se situe juste à côté de l'arrivée, mais il y a une ligne TGV. Pour des raisons de sécurité évidentes, il n'est pas envisageable de boucler l'étape avec des TGV qui pourraient arriver à n'importe quel moment. Nous n'allons pas stopper la ligne TGV pour emprunter la Trouée (sourire)", a indiqué Christian Prudhomme à notre micro.

"Il y aura l'été prochain moins de cols que durant les dernières années, mais c'est un trompe-l'oeil. En effet, on va monter plus haut et il y aura cinq arrivées au sommet. Un terrain à l'évidence pour des grandes bagarres. On avait la volonté de remonter une ascension dure et emblématique, c'est le cas avec le col du Granon. Sur ce Tour, tout pourra se jouer partout. La question pour un champion est 'Où vais-je gagner ?', mais surtout 'Où ne vais-je pas le perdre ?'. Il sera possible de le perdre absolument partout : sur les ponts géants du Danemark dès le deuxième jour avec 18 des 20 derniers kilomètres au-dessus de la mer Baltique, dans le vent en allant vers Calais, sur les pavés avant Arenberg, etc. Il faudra tenter de le gagner essentiellement dans la montagne bien sûr", a aussi résumé le patron du Tour.