Le Tour de France 2021 s'élancera de Brest ce samedi. Lors de la présentation des coureurs programmée ce jeudi soir, l'attention belge, mais pas uniquement, était notamment portée sur Wout van Aert. Le coureur du team Jumbo-Visma arborant son maillot de champion de Belgique conquis... il y a quatre jours à peine.

"Je le trouve très beau. C'est classique, je l'aime beaucoup. On a ajouté le nom des partenaires prévus sur le maillot initial de l'équipe, c'est bien. Je reçois de bonnes réactions des supporters jusqu'ici donc j'aime bien. Je rêve aussi du maillot jaune, comme chaque coureur je pense. C'est une semaine avec beaucoup d'opportunités pour moi. Ma préparation a été un peu compliquée, mais j'ai accumulé de la confiance suite au championnat de Belgique", a détaillé Wout van Aert à notre micro.

Et d'ajouter : "Je veux montrer mon maillot et aller chercher une victoire d'étape. Je n'ai pas encore reconnu l'arrivée de la première étape, j'ai simplement vu cela sur internet. Ca semble me convenir. Les deux sommets des deux premières étapes se ressemblent. Ce sera peut-être plus rapide samedi jusqu'avant l'arrivée. Pour les coureurs forts, faire un sprint après une côte de trois kilomètres, c'est toujours différent."

Enfin, le Belge aura naturellement un oeil très attentif sur la bagarre entre les leaders, dont le sien, Primoz Roglic. "Ca va être une bataille très dure. Par rapport à la victoire finale, je pense qu’on va gérer la course autrement. Primoz Roglic n’est pas le grand favori comme l’an dernier, c’est une grande différence. On a aussi appris que Tadej Pogacar était très fort dans un contre-la-montre, comme les gars d’Ineos d’ailleurs. Notre but n’est pas de contrôler la course, on va peut-être plus attaquer donc. Mentalement, c’est différent aussi. L’année passée, on pensait que l’avantage serait suffisant au moment d’arriver au chrono. On a vu que ce n’était pas le cas. C’est bien de savoir cela au moment d’entamer ce Tour 2021", a aussi indiqué le coureur de 26 ans.