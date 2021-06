Samedi, place à la 108e édition du Tour de France. 184 coureurs, 23 équipes, 3414 kilomètres et un départ de Brest. 21 Belges au départ dont Philippe Gilbert.

"C'est sympa de revoir de plus en plus de monde autour des routes, a expliqué le coureur Lotto Soudal juste après la présentation des coureurs. Il faut signaler aussi qu'en Bretagne, les cyclistes sont particulièrement aimés et respectés. C'est sans doute la seule région du monde où on ne se fait pas presque écraser à chaque entrainement. C'est super agréable de s'entrainer ici."

"Je pense que j'ai bien bossé durant les derniers mois. Ma condition s'améliore de semaine en semaine. Je pense être à un bon niveau, mais je vais encore m'améliorer durant ce Tour. Cette épreuve reste le plus grand évènement de notre sport. C'est important d'y être. A titre personnel, j'aimerais le finir. Ca fait trois Tour de France où j'abandonne pour différentes raisons indépendantes de ma volonté. Je veux rallier l'arrivée et faire des résultats", a poursuivi Philippe Gilbert.

"Sur papier, la première étape me convient mieux que la deuxième. Ca dépend aussi du déroulement de la journée car on n'ose plus rien dire avec des mecs comme Mathieu van der Poel. Ils attaquent un peu n'importe où et n'importe comment et ça marche quand même. Dans une approche logique, il y aurait une dizaine de coureurs détachés dans la partie la plus raide puis un coureur qui partirait ou un sprint entre costauds. On pourrait aussi voir un van der Poel partir au pied et résister jusqu'au bout", a-t-il conclu.