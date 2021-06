Avant la première étape du Tour de France 2021 en Bretagne samedi, passage ce jeudi par la case 'présentation'. 184 coureurs répartis en 23 équipes vont prendre le départ, dont 21 Belges. A côté des attentes de Philippe Gilbert ou celles de Wout van Aert sur cette 108e édition de la Grande Boucle, nous avons tendu notre micro à d’autres coureurs belges.

Loic Vliegen (Intermarché - Wanty Gobert) : "C'est ma première fois au Tour de France. On a plusieurs objectifs dans l'équipe et, pour ma part, j'espère prendre une belle échappée ou essayer une arrivée qui me convient bien. Je souhaite aussi livrer le meilleur de moi-même, être content de ma journée, c'est le plus important. On va aussi tenter de faire des beaux sprints avec Danny van Poppel et une belle place au général avec Louis Meintjes. Nos objectifs sont tous réalisables je crois."

Tiesj Benoot (Team DSM) : "Les championnat de Belgique, c'était la première course avec un vrai retour du public. Je me rappelle du Tour du Morbihan que j'ai fait quand j'étais junior, c'était magnifique avec le public. J'espère qu'on pourra voir beaucoup de spectateurs ce week-end en Bretagne. C'était un peu triste sans public jusqu'ici même si nous étions contents de rouler. J'espère que ce sera différent sur ce Tour. Mon objectif personnel et aussi celui de l'équipe, c'est d'aller chercher des étapes. C'est un peu comme l'année passée en fait. On va essayer de faire la même chose. Les premières étapes vont être difficiles. Je sais comment le peloton roule les premiers jours du Tour de France... on a vu les 10 derniers kilomètres de la première étape et ce sera vraiment très difficile. Je me rappelle de la 3e étape du Tour 2017 quand on est passé par le Luxembourg, c'est assez comparable et c’était très nerveux et très dur."

Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën) : "Gagner une étape, c'est toujours l'objectif. Le niveau n'est pas mauvais. Les deux étapes inaugurales pour puncheurs, ça offre des possibilités. Il y aura peut-être aussi le maillot jaune à la clé. Je vais essayer, mais ça s'annonce compliqué car la concurrence est énorme. J'espère pouvoir retrouver mon vrai ancien niveau afin de battre les autres coureurs. La première arrivée est vraiment dure. Un sprinteur-puncheur peut la gagner je pense. C'est une arrivée pour Mathieu van der Poel ou Wout van Aert, mais d'autres voudront aussi ne pas perdre du temps. Des coureurs comme Tadej Pogacar ou Alejandro Valverde peuvent aussi s'imposer sur ce genre d'arrivées."

Samedi, le Tour débutera pour 3414 kilomètres. Les deux premières étapes, notamment, vaudront très certainement le détour. Courage, plus que deux fois dormir.