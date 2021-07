Tour de France, 17e étape : revivez la victoire de Tadej Pogacar

17e étape : Muret > Col du Portet : Victoire de Tadej Pogacar - Tour de France 2021 - 14/07/2021 Bagarre dans les Pyrénées. Les hommes du classement général n’auront pas utilisé le Col de Pereysourde (13,3 km à 6,9%) et le Col de Val Louron-Azet (6,8% à 7,9%) mais se seront finalement livré une belle bataille dans le Col du Portet (16,4 km à 8,6%), dernière ascension du jour lors de cette 17e étape du Tour de France longue de 178,4 km entre Muret et le Col du Portet. Au sommet de ce dernier col, perché à 2215m d’altitude, c’est le maillot jaune Tadej Pogacar qui a récolté les lauriers au terme d’un joli mano a mano avec ses principaux adversaires Jonas Vingegaard et Richard Carapaz, battus au sprint. Auteur d’une jolie ascension, le Français David Gaudu a pris la 4e place devant l’Australien Ben O’Connor et le Néerlandais Wilco Keldermann. Perdant du jour, le Colombien Rigoberto Uran a lâché prise à 8 km de l’arrivée et laissé filer sa 2e place au général en terminant 9e de l’étape à 1 : 49 du trio. Il est désormais 4e du classement à 7 : 17 de Pogacar. Meilleur belge du jour, Dylan Teuns s’en est allé cueillir une belle 10e place.