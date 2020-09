Cela va grimper ce vendredi! Le peloton dispute la 13e étape du Tour, entre Châtel Guyon et Puy Mary Cantal. 7 difficultés au programme dont une arrivée au sommet, dans un col de 1e catégorie. L'étape est à suivre en direct vidéo dès 11h50.

"La traversée du Massif central s’achèvera pour la première fois au Puy Mary et cumulera surtout le dénivelé le plus important du Tour 2020 avec 4 400 mètres d’ascension au total. Avant d’attaquer la montée finale, il faudra auparavant enjamber le col de Neronne, abordé par son versant le plus sévère. Les favoris devront être au rendez-vous" explique Christian Prudhomme.