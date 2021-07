16e étape : Pas de la Case > Saint-Gaudens : Victoire de Patrick Konrad - Tour de France 2021 -... 37 kilomètres en solo dans les Pyrénées : Patrick Konrad n’aura pas volé sa victoire mardi sur la 16e étape du Tour de France 2021 entre le Pas de la Case et Saint-Gaudens (169 km). Le champion d’Autriche décroche ainsi la plus belle victoire de sa carrière, lui qui n’avait jamais gagné hors de ses frontières. Alors que le peloton a laissé faire et a terminé l’étape à plus de 13 minutes, ce sont une nouvelle fois les membres de l’échappée qui ont été récompensés sur ce parcours taillé pour les baroudeurs avec un menu qui présentait le Col de Port (11,4km à 5,5%), le Col de la Core (13km à 6,6%), le Col de Portet-d’Aspet (5,4km à 6,7%) et la Côte d’Aspret-Sarrat (900m à 6,3%). Plus audacieux et plus fort que ses compagnons d’échappée, Konrad a fait la différence dans les Portet-d’Aspet avant de résister en solitaire face à 9 coureurs lancés à sa poursuite. Double top 10 sur le Giro, le coureur de Bora-Hansgrohe a finalement devancé les 'sprinteurs' Sonny Colbrelli et Michael Matthews. Mention honorable pour l’équipe Intermarché Wanty-Gobert qui place Jan Bakelants et Lorenzo Rota dans le Top 10. Le Français David Gaudu fait quant à lui une bonne opération au général en récupérant plus de 14 minutes pour se replacer de la 14e à la 11e place du classement. "Au repos" ce mardi, les hommes du général en ont gardé sous le coude pour l’étape de mercredi entre Muret et Saint-Lary-Soulan (179 km). Au programme, trois ascensions terribles : le Col de Pereysourde (13,3 km à 6,9%), le Col de Val Louron-Azet (6,8% à 7,9%) et le Col du Portet vers Saint-Lary-Soulan (16,4 km à 8,6%) rassemblés dans les 70 derniers kilomètres.