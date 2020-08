Tour 2020 : Le directeur sportif de Jumbo-Visma confirme la présence de Primoz Roglic

Primoz Roglic remporte la bagarre des ténors au sommet du Col de Porte - Critérium du Dauphiné... Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a remporté sous la pluie la deuxième étape du Critérium du Dauphiné disputée ce jeudi sur la distance de 135 kilomètres entre Vienne et le Col de Porte (hors catégorie). Il s'agit déjà de sa cinquième victoire cette saison, et ce en l'espace de... sept jours de course.