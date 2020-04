" Toujours vivant, toujours debout ", le Tour de France résiste ... pour l'instant

Là où l’UEFA a rapidement dit stop, là où le CIO, poussé dans le dos par le Japon, s’est exprimé pour un report, là où The All England Lawn Tennis Club s’est incliné face à la pandémie, le Tour de France lui lève le poing pour crier sa résistance. L’épreuve aura bien lieu, mais pas aux dates initiales. En théorie en tout cas, car nul ne peut prédire l’état de la situation sanitaire dans quatre mois.

La décision d’ASO et de l’UCI fait débat. Les pour et les contre s’opposent, chacun avançant des arguments recevables et fondés. Le problème est cornélien et la décision a sans doute été difficile à prendre.

Au-delà de l’aspect sportif, l’enjeu est vaste. Le Tour dans sa splendeur et sa grandeur, est bien plus qu’une épreuve sportive. C’est plus qu’une course cycliste. C’est un mélange entre culture et économie. Le mariage entre une société commerciale et le patrimoine historique, touristique et culturel d’une nation. Les organisateurs ont confirmé la tenue d’une épreuve pour maintenir l’espoir car c’est aussi de cela qu’il s’agit. Christian Prud’homme n’est pas inconscient, son amour pour le cyclisme, sa passion pour le Tour ne lui feront pas prendre des décisions irresponsables. Dans l’interview qu’il a accordée hier, une phrase est importante :

" Ce que l’on peut tous souhaiter, c’est que le Tour de France ait bien lieu à ces dates-là parce que ça voudra dire qu’il y a une renaissance, une lueur, un phare, un espoir… "

L’espoir de vivre, de revivre sans doute pas comme avant mais d’amorcer la reprise. Car derrière une équipe professionnelle ce sont une soixantaine de personnes qui vivent et pas toutes avec le salaire du leader. La situation est parfois même pire pour certains soigneurs, chauffeurs ou mécaniciens indépendants payés à bas prix. Le problème n’est plus uniquement sportif, il est aussi social.

L’annulation du Tour en 2020, c’est l’absence de vitrine pour le cyclisme, l’absence de visibilité pour des partenaires dans un sport qui dépend principalement pour ne pas dire exclusivement de ses sponsors.

La situation économique de certaines sociétés est alarmante. Logiquement le premier poste qui sera soumis aux économies sera celui du sponsoring avec un effet domino qui risque de voir disparaître pas mal d’équipes en fin d’année. Alors peut-on reprocher aux instances de tout mettre en œuvre pour entretenir la flamme ? Il sera toujours temps d’adapter sa décision en juillet si la situation est toujours alarmante.

Le modèle économique sur lequel repose le cyclisme professionnel est ébranlé. La maison brûle. Dans l’urgence, les propriétaires essayent de sauver ce qui peut l’être. Les grands Tours, les mondiaux, les classiques… histoire d’offrir aux dirigeants des équipes World Tour des arguments à présenter aux sponsors en fin d’année. Le Covid-19 est un ouragan qui, pour l’instant, a emporté avec lui une partie de 2020 mais on sait déjà que les dégâts s’étendront sur 2021.

Que pouvaient faire les dirigeants du cyclisme face à ce cataclysme si ce n’est se raccrocher à la lueur d’espoir du mois d’août en levant le poing et hurler : " Toujours vivant, toujours debout " ?