Tony Martin critique l'UCI après l'affaire Froome: "Une honte pour le sport"

Le quadruple champion du monde du contre-la-montre Tony Martin a critiqué l'Union cycliste internationale (UCI) pour le traitement de l'affaire du contrôle anormal au salbutamol subi par Chris Froome. "C'est une honte pour le sport. C'est absolument incompréhensible qu'une telle chose soit possible. Comment est-ce possible que dans de tels cas il n'y a pas de suspension pour les athlètes impliqués et qu'il n'y ait pas de limite de temps pour une décision?", s'est interrogé l'Allemand de 33 ans dans les colonnes du Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Avant de s'élancer pour son dixième Tour de France, Martin espère que l'affaire Froome mènera l'UCI à modifier ces règles. "De plus, l'UCI devrait motiver cette décision. Ou du moins devrait-elle fournir une explication compréhensible sur la raison pour laquelle cette motivation n'arrive pas", a ajouté le coureur de Katusha-Alpecin.

Lundi, l'UCI a décidé de ne pas suspendre Froome pour son contrôle "anormal" au salbutamol subi à la Vuelta 2017. L'UCI et l'Agence mondiale antidopage (AMA) sont d'avis que le taux excessif de salbutamol (anti-asthmatique) ne constituait pas un contrôle positif.