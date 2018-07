Tom Dumoulin: "Le Giro est le plus beau, le Tour le plus grand"

Deuxième du classement général avant le départ de la dernière étape, Tom Dumoulin a donné son avis sur cette journée de clôture du Tour de France. "Il en va toujours de la sorte. L'étape vers Paris est considérée par tous comme une course festive, mais ce n'est certainement pas le cas sur les Champs-Élysées. En outre, on est mentalement loin de cette idée car on sait que l'on va souffrir une fois encore", a expliqué le leader de Sunweb au micro la NOS.

Après ces 116 km, Dumoulin sera définitivement le numéro 2 derrière Geraint Thomas tout comme il l'a été au Giro derrière Chris Froome. "C'est très amusant. Je vais essayer d'en profiter autant que possible. Le sentiment est en fait le même qu'après le Giro. Je me suis très bien comporté, j'ai fait les bonnes choses et je me suis mis au défi. Le Giro est plus romantique, plus beau aussi, mais le Tour est plus grand. Je ne peux pas dire que j'étais beaucoup plus stressé qu'au Giro. Cette différence est inhérente à la course. On est toujours un peu nerveux quand on participe à la lutte pour la victoire finale."