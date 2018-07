Tom Dumoulin aurait "signé tout de suite" pour une place sur le podium

Après avoir terminé 2e du Giro derrière Chris Froome, Tom Dumoulin (Sunweb) a pris la 2e place du Tour de France derrière un autre Britannique de Sky, Geraint Thomas, Froome se classant 3e.

"Avant le Tour, je pensais au podium, mais j'étais aussi réaliste et j'avais l'impression que l'enchaînement entre le Giro et le Tour risquait de me poser des problèmes", déclare Tom Dumoulin. "Il y a donc eu plusieurs jours de nervosité, ce n'était vraiment pas simple. Il a fallu que je me batte tous les jours. Si on m'avait dit que je terminerais sur le podium final, avec une étape en plus, j'aurais signé tout de suite. Remporter l'étape d'hier pour seulement une seconde, c'était magique ! Je suuis très heureux de ce que j'ai accompli", ajoute le vainqueur du Giro 2017.