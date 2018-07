Timothy Dupont (Wanty-Groupe Gobert), 6e: "trop de respect pour les gros sprinters"

Timothy Dupont (Wuanty-Groupe Gobert) était encore au sprint lors de la 2e étape du Tour de France dimanche à La-Roche-Sur-Yon, mais il s'est classé 6e, lui qui espère toujours figurer dans le top 5.

"J'était bien placé derrière Sagan, mais hélas, cela a frotté et quelques gars sont passés devant et je fini 6e", raconté Timothy Dupont qui n'a pas été concerné par la chute. "Je ne sais pas ce qui s'est passé, je regarderai les images. J'étais bien placé pour sprinter dans la roue de Sagan, mais Colbrelli et Démare se sont intercalés. J'ai peut-être trop de respect pour les gros sprinters, je n'aurais pas du laisser faire ça. Mais, bon je peux être content avec cette sixième place, mais il y avait place pour mieux. Je me suis retrouvé dans la roue de Colbrelli, un peu trop à droite sur la route et face au vent. Cela ma porté à gauche et j'étais coincé. C'est le sprint, bien sûr, ça ne marche pas toujours comme tu veux".