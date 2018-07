Timothy Dupont rêve d'un coup d'éclat sur les Champs-Elysées

Timothy Dupont s'est réservé samedi lors du contre-la-montre dans l'optique de pouvoir s'engager à pleine mesure dans le probable sprint qui viendra ponctuer la 21e et dernière étape du Tour de France, dimanche sur les Champs-Elysées. "Je suis vraiment impatient de pouvoir sprinter", a déclaré le cycliste de l'équipe Wanty-Groupe Gobert.

Dupont, qui a fait ses débuts dans un grand tour à l'âge de 30 ans, espère pouvoir accrocher son premier top 5 sur cette Grande Boucle 2018. Le Belge avait terminé 6e de la 2e étape à La Roche-sur-Yon le 8 juillet. "Il m'a manqué parfois un peu de réussite, en espérant qu'elle soit de mon côté ce dimanche", a-t-il déclaré samedi.

"C'est un rêve pour moi de pouvoir sprinter à Paris. Le Tour est quelque chose d'incroyable et pouvoir le terminer, comme toute l'équipe vraisemblablement, est génial. Pour moi, j'ai réussi ma course avec quatre top 10 (trois fois au sprint et lors de l'étape à Roubaix, NDLR). Je n'ai pas de 'train' comme les autres sprinteurs, ce n'est donc pas toujours aisé de se créer un chemin. Même en étant bien placé à l'approche du final, on peut se retrouver à la 15 ou 20e position suite à une petite erreur", a expliqué Dupont, 4 victoires professionnelles au compteur.

"Ce dernier sprint sur les Champs-Elysées est toujours différent car tout le monde est fatigué. Je suis vraiment impatient d'y être, je pense que cela va me procurer quelques frissons", a ensuite avoué le cycliste de Wanty-Groupe Gobert.

Jasper Stuyven et Greg Van Avermaet pourraient aussi s'illustrer alors que le dernier succès belge remonte à 2008 avec Gert Steegmans. "Beaucoup de sprinteurs sont déjà à la maison", a dit Van Avermaet. "Mais Cofidis (pour Laporte, NDLR) et Groupama-FDJ (pour Démare, NDLR) voudront s'imposer. Il faudra saisir sa chance et essayer quelque chose, on ne sait jamais."

De son côté, Stuyven espère que Trek-Segafredo jouera sa carte au sprint. "Je pense avoir une petite chance", a-t-il dit samedi. "Mais l'équipe bénéficie aussi de John Degenkolb. D'habitude, j'emmène le sprint pour lui mais j'espère que ce sera l'inverse cette fois."