Tim Wellens: "On a voyagé comme des vedettes" - © Tous droits réservés

Wellens: "On a voyagé comme des vedettes" - Tour 2019 - 28/07/2019 Les coureurs du Tour se sont réveillés à Val Thorens ce dimanche matin. L'étape débutant à Rambouillet, ils ont dû rejoindre rapidement la banlieue de Paris pour le départ de l'ultime étape du Tour, qui se lançait à 18h. "On a voyagé comme des vedettes" spécifie Tim Wellens au micro de notre envoyé spécial Jérôme Helguers. "On a été escorté par la police jusqu'à l'aéroport où 4 avions nous attendaient sur le tarmac. On est arrivé directement sur les pistes avec le bus, sans contrôle de sécurité. On est passé directement du bus à l'avion. On est arrivé à Orly et on a été menés au départ de l'étape." Un déplacement long, qui fatigue les organismes. Mais le Tour se termine et il ne reste que l'étape des Champs Elysées. "On sait que c'est pour la dernière étape, ici à Paris" ajoute le coureur Lotto. "Tout le monde est content que ce soit la dernière." Le Belge est particulièrement heureux de son Tour 2019 ainsi que celui de son équipe. "Je suis très content de mes 15 jours avec le maillot à pois" termine Tim Wellens. "On a aussi remporté trois victoires avec l'équipe. Pour l'équipe c'est un Tour phénoménal, pour moi c'est un Tour très réussi."