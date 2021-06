Tim Wellens forfait pour les championnats de Belgique et le Tour de France

Coup dur pour Tim Wellens et son équipe Lotto-Soudal. Le Trudonnaire en proie à des "problèmes de santé depuis quelques semaines" doit renoncer à participer au championnat de Belgique et au Tour de France, a annoncé sa formation.



"Pour l’instant, mon corps ne réagit pas comme il le devrait à l’entraînement. Je ne parviens pas à développer la puissance nécessaire pour pouvoir performer au Tour de France", explique Tim Wellens, visiblement abattu. "Je n’en connais moi-même pas la raison. Quelque chose ne tourne pas rond et il faut maintenant trouver une solution. Je vais rentrer en Belgique pour passer des examens complémentaires. En concertation avec l’équipe, nous avons décidé de ne pas prendre de risque pour le reste de la saison. Prendre le départ du Tour pourrait en effet s’avérer contre-productif pour ma guérison."



"Jusqu’à présent, les analyses sanguines n’ont montré aucune anomalie. Tim a également été testé négatif au Covid ", ajoute le médecin de l’équipe Steven Bex. "Tim va maintenant passer une batterie d’examens en espérant que ceux-ci apportent plus d’explications."



Vainqueur en début de saison à l’étoile de Bessèges, Tim Wellens n’a plus couru depuis le Dauphiné qu’il a terminé à la 92e place.