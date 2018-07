Tim Declercq, malade, abandonne le Tour

Tim Declercq (Quick-Step) a mis pied à terre après 80 kilomètres dans la 16e étape du Tour de France entre Carcassonne et Bagnères de Luchon.



Patrick Lefevere avait confié ce matin à notre micro que le rouleur de Quick Step souffre d'une infection à l'estomac. Il n'a pas résisté au début d'étape très rapide malgré la neutralisation causée par une manifestation et le jet de gaz lacrymogène.



En début de Tour, Declercq a beaucoup travaillé en tête de peloton pour favoriser les arrivées massives et Fernando Gaviria.