Tiesj Benoot, présent dans l'échappée, chute et casse son vélo

La malchance continue de s’abattre sur les coureurs belges cette saison. Tiesj Benoot (Sunweb) a été victime d’une chute lors de la quatrième étape du Tour de France entre Sisteron et Orcières-Merlette.



Présent dans le groupe de tête depuis le premier kilomètre, le coureur de l’équipe Sunweb a manqué un virage dans la descente. Notre compatriote a tiré tout droit et a été percuter la glissière. Le cadre de son vélo s’est brisé.



Le temps de reprendre ses esprits et de récupérer une monture en état de marche, il est reparti.