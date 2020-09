Tiesj Benoot, présent dans l'échappée, chute : "Ca aurait pu être bien pire"

La malchance continue de s’abattre sur les coureurs belges cette saison. Tiesj Benoot (Sunweb) a été victime d’une chute lors de la quatrième étape du Tour de France entre Sisteron et Orcières-Merlette.



Présent dans le groupe de tête depuis le premier kilomètre, le coureur de l’équipe Sunweb a manqué un virage dans la descente. Notre compatriote a tiré tout droit et a été percuter la glissière. Le cadre de son vélo s’est brisé.



Le temps de reprendre ses esprits et de récupérer une monture en état de marche, il est reparti.

"Globalement, ça va. Je souffre un peu au doigt. Ca aurait pu être bien pire je pense. J'étais en quatrième position dans le groupe. J'ai essayé de revenir sur ceux devant car il y avait un petit trou. Le virage était plus serré que prévu. J'ai perdu le contrôle, c'est uniquement de ma faute. J'ai eu de la chance. J'ai quelques regrets car je voulais tout donner dans cette échappée. J'avais l'objectif d'attaquer dans l'avant-dernière ascension et de partir tout seul", a indiqué notre compatriote à notre micro à l'arrivée de l'étape.