Thor Hushovd : "Van Aert est le futur du peloton"

Thor Hushovd se promenait dans les coulisses du Tour de France ce samedi. L’occasion de tendre notre micro à l’ancien champion du monde norvégien, qui a remporté par deux fois le maillot vert sur la Grande Boucle, ainsi que dix étapes.

Qui est le meilleur sprinter du peloton ? "Pour l’instant, c’est difficile à dire. Pour moi y en a deux. Groenewegen et Viviani, ils ont gagné une étape chacun. Et pour le moment, dans ce Tour de France les sprints ont été remportés par des sprinteurs différents."

L’ancien coureur a évidemment son avis sur Wout Van Aert et Jasper Philipsen : "Van Aert est l’un des plus grands talents du peloton. Il passe un peu partout. Lui, c’est le grand futur. Philipsen, c’est le plus jeune ici… il a déjà montré que lui aussi représentait le futur. Pour son âge, c’est très impressionnant."

Ne faudrait-il pas une fois que Kristoff emmène Philipsen pour voir ce qu’il peut faire ? "Je suis Norvégien et lui aussi, c’est son leader. Je pense que les rôles sont toujours pareils. Philipsen va ramener Alexander Kristoff mais déjà maintenant il a montré qu’il peut ramener Kristoff devant et aussi faire lui-même des résultats. Mais je pense pour l’instant qu’il y a un leader, et c’est Alexander Kristoff." Hushovd conclut : "Il faut qu’il apprenne. Qu’il profite de chaque étape pour engranger de l’expérience, parce que c’est ça dont il aura besoin l’année prochaine et dans le futur."