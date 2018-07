Geraint Thomas (Sky) s'est imposé au sommet de l'Alpe d'Huez au terme de l'étape la plus difficile de ce 105e Tour de France. Le maillot jaune s'est montré le plus fort dans un sprint à cinq avec Chris Froome (Sky), Mikel Landa (Movistar), Romain Bardet (Ag2r-La Mondiale) et Tom Dumoulin (Sunweb). Il a empoché son deuxième succès en deux jours.



Steven Kruiswijk (LottoNL-Jumbo) est parti dans un raid solitaire de plus de 70 kilomètres. Il a été repris dans les derniers kilomètres de l'ultime montée.



Le Gallois est le premier britannique a levé les bras en haut des 21 virages de cette ascension mythique. "G" consolide sa première place. Grâce à son sprint et aux bonifications, il augmente son avance sur ses poursuivants. Froomey pointe à 1'39'', Dumoulin à 1'50''. Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), qui a chuté dans le final, et Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) complètent le Top 5 provisoire.



Le scénario des derniers jours se répète. Une échappée d’une trentaine d’hommes se détache dans les premiers kilomètres avec Serge Pauwels (Dimension Data), Julian Alaphilippe (Quick Step), Warren Barguil (Fortuneo-Samsic), Alejandro Valverde (Movistar), Rafal Majka (Bora) ou Ilnur Zakarin (Katusha). Sky contrôle et donne un bon de sortie à Steven Kruiswijk (LottoNL-Jumbo), 6e du Général.



Le groupe maigrit à mesure qu’avancent les kilomètres et que les difficultés sont franchies. Pauwels et Alaphilippe engrangent des points au maillot à pois avant de payer les efforts des derniers jours après le passage par les magnifiques lacets de Montvernier.

Le grand numéro de Kruiswijk Thomas vainqueur à l'Alpe d'Huez après un final d'hommes forts - © YORICK JANSENS - BELGA Dans la longue ascension de la Croix de Fer, Steven Kruiswjik s’en va seul. Il lui reste plus de 70 kilomètres. Il fait grimper son avance à plus de 6 minutes. Movistar et Ag2r-La Mondiale mettent en route au peloton. Ils usent des équipiers (Naesen, Soler, …) mais n’inquiètent pas des Sky sereins et toujours présents en nombre.



Les Britanniques reprennent la barre et réduisent l’écart avec le Néerlandais qui entame la mythique montée aux 21 virages avec un peu plus de 4 minutes d’avance et le maillot jaune virtuel sur les épaules.

Thomas remet ça Thomas vainqueur à l'Alpe d'Huez après un final d'hommes forts - © YORICK JANSENS - BELGA Derrière, les favoris se retrouvent rapidement entre-eux : Bernal assure le tempo et muselle les tentatives de mouvements de Nibali et Quintana, qui craquera par la suite. Bardet est le seul à parvenir à s’extirper du groupe, sans creuser d’écart.



Froome accélère juste avant la banderole des 4 kilomètres (dans les barrières). Nibali chute. Le quadruple vainqueur de la Grande Boucle avale Bardet puis Kruiswijk. Dumoulin serre les dents et revient avec Thomas. Bardet et Dumoulin essaient encore de partir. Landa s’accroche. Le final est beau, tactique. Thomas, qui avait déjà gagné ce mercredi à La Rosière, fait parler son expérience de la piste. Il vire plus vite que les autres et prend quelques longueurs. Il franchit la ligne en vainqueur avec le maillot jaune sur les épaules. Il peut savourer son succès malgré les hués et la bronca d'une partie du public qui l'accompagne sur le podium.